Эскалатор закроют на ремонт на станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро с 23 октября
Эскалатор на станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро закроют на ремонт с 23 октября по 21 декабря 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.
«С 23 октября по 21 декабря 2023 года на станции «Октябрьская» Кольцевой линии (выходы №1-2) закроют на ремонт эскалатор», – говорится в сообщении.
Отмечается, что узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.
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