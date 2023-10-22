Стало известно, когда в Москву вернется телпо

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что погода на грядущей неделе в столице будет комфортной.

По словам специалиста, в понедельник в Москве ожидается дождь, но уже к середине недели установится ясная погода.

«В ночные часы начнет постепенно холодать до –1 градуса, похолодает и днем. Столбики термометров не преодолеют отметку выше +4 градусов, ветер будет слабый», — поделилась Позднякова.

Во второй половине недели ожидается повышенное атмосферное давление. В ночное время столбик термометра может опускаться до -2°С.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил, что со среды, 25 октября, в московском регионе ожидается погода как метеорологической зимой.

В Москве уже пятый день со среднесуточной температурой около или ниже плюс 5 градусов.