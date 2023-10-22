В аэропорту Внуково прокомментировали сообщения об огромных очередях

Международный аэропорт Внуково прокомментировал сообщения об огромных очередях на пограничном контроле и заявил, что работает в штатном режиме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

До этого авиакомпании «Победа» из турецкого Даламана, пришлось ожидать более полутора часов.