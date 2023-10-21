В "Коломенском" открылась выставка графики Германа Орлова

Музей-заповедник "Коломенское" в этом году, кажется, решил окончательно собрать в своих древних стенах все самое удивительное из мира искусства, что к этим самым стенам имеет непосредственное отношение. Оно и понятно - знаменитой царской резиденции нынче сто лет, и отпраздновать нужно так, чтобы не было стыдно перед теми великими, кто посещал эти места и кто сохранил их для потомков.

© Российская Газета

Совсем недавно вспоминали большую поклонницу Коломенского Анну Ахматову - во дворце царя Алексея Михайловича открылась грандиозная по замыслу выставка "Поэма про героиню", где помимо меморий, можно увидеть практически все основные вехи советского периода музея-заповедника, а также памятники национального искусства и культуры, которые были представлены в экспозиции музея в 1950-60-е годы, когда Анна Андреевна посещала Коломенское.

Видео дня

И вот новая выставка еще одного поклонника музея-заповедника, профессора Московского архитектурного института Германа Орлова. И снова перед нами не просто история творчества художника, а глубокий и уникальный взгляд на Коломенское. Около ста акварельных работ мастера посвящены именно этому месту на берегу Москвы. Тут же несколько десятков предметов из коллекции "Белый камень" - это собрание архитектурных деталей, фрагментов белокаменного декора с утраченных памятников столицы.

Коллекция появилась благодаря основателю и первому директору музея, архитектору и реставратору Петру Барановскому. То есть, как и в случае с выставкой Ахматовой - мир Орлова осмысляется на фоне памятников старины - самому раннему из них 600 лет.

"Графическая серия Германа Орлова - это архитектурное исследование, которое помогает по достоинству оценить ландшафт и архитектуру Коломенского, а предметы из собрания музея-заповедника - понять замысел зодчих", - говорят сотрудники музея-заповедника.

Что известно о самом мастере? Герман Орлов работал главным архитектором ГСП "Союзмашпроект" Министерства обороны и промышленности. В качестве автора, соавтора и руководителя творческого коллектива принимал участие в проектировании и строительстве крупных промышленных предприятий, административных, жилых и общественных зданий как в России, так и за рубежом. В 2005 году состоялась его первая персональная выставка живописи и графики в Центральном доме архитектора. Затем были десятки выставок, посвященных природе и архитектуре разных уголков России и других стран мира, но именно Коломенское Герман Юрьевич считает уникальным местом, в котором за пять с половиной веков сложилось гармоническое равновесие: архитектура слилась с природой, а природа вошла в архитектуру.

Выставка Германа Орлова будет открыта для зрителей с 1 ноября по 4 февраля.

Прямая речь