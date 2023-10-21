Светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы «Царицыно» начали готовить к зиме

Это единственный фонтан в городе, над которым зимой устанавливают надувной купол.

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Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы «Царицыно» к зиме. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаем мероприятия по подготовке к зиме столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем от холодов и снегопадов специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы “Царицыно” — единственный в столице, который ежегодно в конце октября укрываем надувным куполом», — отметил Петр Бирюков.

Воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограммов, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, который расположен в специально оборудованном помещении.

К началу прошедшего сезона этот фонтан капитально отремонтировали. У него полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, а также обновили внешний вид сооружения. Кроме того, заменили около четырех тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля, а также установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию.