Собянин: 2,5 миллиона человек посетили обновленные речные вокзалы Москвы

С начала 2023 года Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 миллиона человек. Об этом в субботу, 21 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

От этих столичных гаваней можно отправиться в круизное путешествие в 30 крупных городов и туристических центров России. На территориях вокзалов посетители могут интересно провести свободное время — на них уже прошло 500 мероприятий. Например, на Северном речном вокзале, который отреставрировали три года назад, проходят крупные городские события — День московского транспорта, ретроралли «Московская осень», Мотодень и другие.

— В открытом в конце апреля Южном речном вокзале теперь регулярно проходят спортивные тренировки, выступления музыкантов, художественные мастер-классы, кинопоказы и викторины, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Порядка 300 тысяч человек посетили в сентябре Южный и Северный речные вокзалы, где было организовано 120 бесплатных мероприятий для детей и взрослых.