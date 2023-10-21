Дом по программе реновации возведут на улице Артюхиной в Текстильщиках

В Текстильщиках возведут дом для участников программы реновации по адресу: ул. Артюхиной, земельный участок 24. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«На ул. Артюхиной уже введены в эксплуатацию два дома, построенные по программе реновации. В скором времени рядом начнется возведение еще одного – Мосгосстройнадзор выдал застройщику всю документацию, необходимую для начала работ. Общая площадь нового односекционного здания составит около 10,6 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 103 квартиры и 25 машино-мест в подземном паркинге», – приводятся в сообщении слова председателя комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игоря Войстратенко.

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Отмечается, что в новостройке будет 18 однокомнатных, 58 двухкомнатных, 22 трехкомнатные и пять четырехкомнатных квартир. В каждой из них выполнят улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. На первом этаже разместятся вестибюль, бытовые помещения, комната консьержа и колясочная. Здесь также смогут открыться коммерческие объекты и центр информирования населения. Для внешней отделки здания используют систему вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитными плитами. Новостройку оборудуют современными системами оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Будут обустроены пожаробезопасные зоны и эвакуационные пути. В здании установят два лифта разной грузоподъемности – 450 и 1 тыс. кг.

Также территорию возле дома благоустроят: появятся проезды и тротуары, наружное освещение, места для отдыха, открытые автостоянки, детская и спортивная площадки. Специалисты высадят здесь деревья и свыше 220 кустарников, разобьют газоны. Общая площадь озеленения составит более 1,2 тыс. кв. м. В здании и во дворе будет создана безбарьерная среда для маломобильных горожан. Для них предусмотрено два места на открытой автостоянке и одно – в подземном паркинге. Кроме того, возле дома сделают пешеходные пути шириной не менее 2 м, а все маршруты оборудуют тактильно-контрастными указателями.