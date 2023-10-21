Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Мневниковской пойме

Улично-дорожная сеть создается в Мневниковской пойме в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

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Он уточнил, что сейчас специалисты строят эстакаду через Северо-Западную хорду со съездами на Проектируемый проезд №1165 и улицу Нижние Мневники. Ее длина составит 155 метров, вместе со съездами и прилегающими дорогами – около 2 километров.

Кроме того, возводится автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева длиной 232 метра.

Мэр добавил, что началось строительство надземного пешеходного перехода через улицу Нижние Мневники и подземного – на пересечении Проектируемых проездов 1165 и 1166. Они свяжут территорию около станции метро "Мневники" БКЛ и набережную Москвы-реки.

Отмечается, что на данный момент проектируется автомобильный мост в сторону Новозаводской улицы и два пешеходных моста, соединяющих пойму с парком "Фили" и районом Крылатское.

Длина улично-дорожной сети в Мневниковской пойме составляет свыше 11 километров, заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля планируется запустить на три месяца раньше установленного срока – в марте 2024 года.

После завершения всех работ будет создан беспрепятственный выезд на МКАД с Южной рокады, а также съезды с МКАД и Южной рокады на Новогорьевское шоссе. Эксперты считают, что благодаря реконструированной развязке машины смогут проезжать на съездах в несколько раз быстрее в часы пик.