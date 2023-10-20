В Москве в районе Люблино построят храм в честь апостолов Петра и Павла

Храм в честь святых Первоверховных апостолов Петра и Павла строится в районе Люблино Юго-Восточного административного округа по адресу: Тихорецкий бульвар, владение 1. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"На данный момент завершены строительно-монтажные работы по храму, смонтирована кровля, установлены купола и кресты, ведутся внутренние отделочные работы и устройство внутренних инженерных систем, работы по подключению храма к коммуникациям завершены", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Руководитель департамента уточнил, что храм на 750 прихожан пятикупольный с колокольней возводится по индивидуальному проекту из цилиндрованного бревна на каменном фундаменте. Левкин добавил, что на первом этаже храма предусмотрен молельный зал, а также ряд технических помещений, на втором этаже - помещения для хора и выход на колокольню.

"Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году. Деревянный храм такой значительной вместимости и все религиозные постройки в границах участка образуют уникальный храмовый комплекс деревянного зодчества на территории Москвы", - отметил он.