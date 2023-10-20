Гидрометцентр предупредил москвичей о морозах до 6 градусов
В выходные дни в Московском регионе резко похолодает до минус 4-6 градусов, днем столбик термометра не поднимется выше нуля градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на воскресенье в столице похолодает до минус 2-4 градусов, а по области – до минус 6 градусов, передает ТАСС его слова.
Днем потеплеет до плюс 3-5 градусов, в Подмосковье до плюс 5 градусов. Все это ниже климатической нормы, такая погода скорее характерна для ноября, заявил Вильфанд.
В субботу, по словам синоптика, прогнозируются мокрый снег, дождь и заморозки до 2 градусов, что приведет к гололедице в регионе.