Гидрометцентр предупредил москвичей о морозах до 6 градусов

В выходные дни в Московском регионе резко похолодает до минус 4-6 градусов, днем столбик термометра не поднимется выше нуля градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на воскресенье в столице похолодает до минус 2-4 градусов, а по области – до минус 6 градусов, передает ТАСС его слова.

Днем потеплеет до плюс 3-5 градусов, в Подмосковье до плюс 5 градусов. Все это ниже климатической нормы, такая погода скорее характерна для ноября, заявил Вильфанд.