Треть несырьевого неэнергетического экспорта из России в Иран приходится на Москву

"Иран входит в число наиболее перспективных партнеров Москвы для укрепления деловых и экономических отношений. По данным за январь-июль 2023 года порядка трети общероссийского объема несырьевого неэнергетического экспорта в Иран приходится на Москву. При поддержке города столичные компании уже поставляют в регион устройства для очищения крови, VR-системы для цифровизации медицины, косметические средства и другие товары", - сказала Кострома в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".