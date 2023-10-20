Специалисты обновили асфальт и дорожную разметку на западе столицы

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров на Кременчугской улице. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

— Обновили более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в работах были задействованы 43 специалиста и 23 единицы спецтехники. Кременчугская улица расположена в районе Фили-Давыдково, где проживают около 84 тысяч человек. Улица связывает Кутузовский проспект с заказником «Долина реки Сетуни».

Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может вызывать аварийные ситуации на дорожном полотне, а также из-за того, что истек гарантийный срок службы полотна: последний раз его меняли в 2016 году.

Работы проводились в ночное время с частичным ограничением движения. Кроме того, специалисты нанесли дорожную разметку, пишет официальный сайт мэра Москвы.