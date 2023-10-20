Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Снег в Москве может выпасть во второй половине следующей недели. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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В самом начале недели в городе ожидается повышение температуры воздуха до 10 градусов тепла. Однако уже в среду, 25 октября, в город придут настоящие морозы, а столбики термометров опустятся до минус одного–трех градусов.

По прогнозам Шувалова, в связи с этим существует высокая вероятность, что небольшой снег все-таки «ляжет на какое-то время», передает RT.

В свою очередь метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в первый выходной текущей недели погоду в мегаполисе будет определять область повышенного атмосферного давления. Ветер в предстоящий уик-энд будет дуть умеренный. Фон температуры будет все эти дни ниже климатической нормы на три–четыре градуса, считает метеоролог.