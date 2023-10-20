Столичных автомобилистов призвали сменить резину из-за прихода холодов

Столичным автомобилистам пришло время сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

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— Многие автомобилисты столичного региона еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, — отметила синоптик.

По мнению Поздняковой, такое решение водители приняли из-за надежд на повышение температуры до плюс 10 градусов в середине последней декады октября. Однако расчеты показали, что этого не будет и пора менять резину.

Так, согласно прогнозу, уже 25 октября с 6 до 9 часов утра, когда большинство москвичей едет на работу, температура воздуха обещает показать отрицательные значения. В своем Telegram-канале Позднякова призвала столичных водителей не рисковать и сменить летнюю резину на зимнюю.

Кроме того, Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в первый выходной текущей недели погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления.