Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля планируется запустить на три месяца раньше установленного срока, а именно в марте 2024 года. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ по реконструкции на дорожном объекте.

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— В районе Капотня возводится большая развязка, новая, которая обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов Москвы и Подмосковья. Объект сложный. Четыре путепровода, четыре инженерных сооружения мы уже запустили, сдали. Еще осталось четыре, — отметил глава города.

Собянин также добавил, что объекты, над которыми сейчас ведутся работы, уже находятся «в достаточно высокой степени готовности», поэтому в марте по этим дорогам уже должны поехать автомобили.

Гендиректор компании-подрядчика ОАО «МИКС» Фарит Хайдаров в свою очередь сообщил, что работы ведутся в соответствии с графиком. На объекте в круглосуточном режиме трудятся 450 человек, передает агентство городских новостей «Москва».