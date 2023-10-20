Гидрометцентр пообещал москвичам «барическую депрессию» вместо снегопада

В предстоящие выходные в Москве будет холодно, но солнечно. Самым холодных днем на этой неделе станет воскресенье. Однако снегопада не будет, а в начале следующей неделе столицу согреет «барическая депрессия», рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Сегодня дождь прекратится, в выходные осадков не будет, отметил Вильфанд. В субботу будет солнечно, однако воздух при это не прогреется теплее, чем на 2-4 градуса выше нуля. В ночь на воскресенье похолодает до 4-6 градусов мороза, а на следующий день температура воздуха не превысит 2-3 градусов тепла, отметил синоптик.

В понедельник в Москву, по прогнозу, придет «барическая депрессия» — через город будет проходить ложбина низкого давления, ожидаются дожди.

«При этом столица окажется в теплом секторе барической депрессии, температура повысится до 5-7 градусов, — отметил Вильфанд. — Днем будет небольшой плюс, ночью небольшой минус. Небольшие осадки возможны, но устойчивого снежного покрова пока не видно».