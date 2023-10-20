Москвичей предупредили о гололедице 21 октября

В столице в субботу, 21 октября, ожидается образование гололедицы. Об этом в пятницу, 20 октября, предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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По прогнозам синоптиков, гололедица образуется вследствие ожидаемых небольших осадков в виде дождя и мокрого снега в утренние и ночные часы 21 октября.

В службе призвали автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также следует воздержаться от поездок на личном транспорте в случае отсутствия на нем зимней резины, указано в официальном Telegram-канале комплекса.

Синоптики отметили превышение месячной нормы осадков в Москве. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, базовая метеостанция столицы на ВДНХ зафиксировала 82 миллиметра осадков, что составляет 117 процентов от месячной нормы. По его словам, этот месяц занял шестую позицию в списке самых мокрых октябрей XXI века.