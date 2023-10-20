Движение поездов МЦК против часовой стрелки приостановлено
Движение поездов на Московском центральном кольце против часовой стрелки между станциями «Лужники» и «Деловой центр» приостановлено по техническим причинам. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
— В настоящее время по техническим причинам приостановлено движение поездов МЦК против часовой стрелки между станциями «Лужники» и «Деловой центр», — говорится в Telegram-канале Московской железной дороги.
В настоящее время Московская железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения, а также приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.
До конца текущего года будет закрыт выход № 1 на станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метро в связи с проведением капитальных репонтных работ.
18 октября Московские власти отчитались о завершении основных работ по благоустройству территорий у новых станций Большого кольца метро. Основные работы провели у станций «Марина Роща», «Аминьевской», «Новаторской» и «Сокольников» Большой кольцевой линии метро.