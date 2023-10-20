Движение поездов МЦК по часовой стрелке приостановили по техпричинам

МОСКВА , 20 октября. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке приостановили по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время по техническим причинам приостановлено движение поездов МЦК по часовой стрелке между станциями Лужники и Деловой центр. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в публикации.