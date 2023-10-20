Собянин разрешил владельцам летних веранд не демонтировать конструкции на зиму
Владельцы столичных летних веранд и кафе, как и в прошлом году, могут не демонтировать установленные конструкции по окончании сезона. Соответствующее постановление в пятницу, 20 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Важным условием является удобность конструкций — они не должны мешать движению пешеходов и работе уборочной техники. Расположением для летних кафе должны быть внешние поверхности зданий, дворы нежилых строений, городские парки или земельные участки, находящиеся в частной собственности.
Отмечается, что использовать веранды по прямому назначению в зимний период не разрешается. При этом владельцам необходимо обеспечивать безопасность конструкций, своевременно очищать их от снега и наледи.
Благодаря этой мере поддержки финансовая нагрузка на заведения общепита снижается. Она является одной из востребованных форм помощи этой отрасли экономики. В зимний период прошлого года разрешением воспользовались владельцы 346 летних кафе, передает официальный сайт мэра Москвы.
На сектор малого и среднего предпринимательства столицы на сегодняшний день приходится четверть экономики города.
Также глава города рассказал, что с начала года более 19 миллиардов рублей было выделено на поддержку развития малого и среднего бизнеса в столице. Как сообщил мэр, среди мер поддержки есть как субсидии на снижение ставки по кредитам, так и поручительства для получения займов.