Собянин разрешил владельцам летних веранд не демонтировать конструкции на зиму

Владельцы столичных летних веранд и кафе, как и в прошлом году, могут не демонтировать установленные конструкции по окончании сезона. Соответствующее постановление в пятницу, 20 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Важным условием является удобность конструкций — они не должны мешать движению пешеходов и работе уборочной техники. Расположением для летних кафе должны быть внешние поверхности зданий, дворы нежилых строений, городские парки или земельные участки, находящиеся в частной собственности.

Отмечается, что использовать веранды по прямому назначению в зимний период не разрешается. При этом владельцам необходимо обеспечивать безопасность конструкций, своевременно очищать их от снега и наледи.

Благодаря этой мере поддержки финансовая нагрузка на заведения общепита снижается. Она является одной из востребованных форм помощи этой отрасли экономики. В зимний период прошлого года разрешением воспользовались владельцы 346 летних кафе, передает официальный сайт мэра Москвы.

На сектор малого и среднего предпринимательства столицы на сегодняшний день приходится четверть экономики города.