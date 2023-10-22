Выставка «Сокольники. Искусство. Творчество» откроется в столице 3 ноября

В музее парка Сокольники 3 ноября откроется новая художественная выставка, в ее программу войдут творческие встречи и мастер-классы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

Отмечается, что в рамках выставки состоятся творческие встречи c ее куратором – членом Союза художников России профессором, доктором педагогических наук Сергеем Ивановым. Они запланированы на 9 и 23 ноября, 7 и 21 декабря, начало в 17:00. А 16 ноября, 21 декабря и 18 января в 14:00 гостей ждут бесплатные мастер-классы. Выставка будет работать с 3 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года. Музей парка «Сокольники» находится по адресу: ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1. Часы работы: вторник – суббота с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Вход свободный.