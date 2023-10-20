Сергей Собянин продлил меру поддержки владельцев летних веранд в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. Так, московским рестораторам разрешили не демонтировать конструкции веранд в конце сезона при условии, что они не мешают пешеходам и работе уборочной техники. Это позволяет предпринимателям избежать дополнительных денежных трат. В прошлый зимний период такой возможностью воспользовались владельцы 346 заведений. Решение о такой мере поддержки приняли еще в марте 2022 года. В постановлении мэра указано, что летние кафе в Москве могут находиться в парковых зонах, на внешних поверхностях зданий, во дворе нежилых строений или на частной территории. Владельцам веранд запрещено зимой использовать их по прямому назначению. В их обязанности также входит своевременно очищать сооружения от снега и наледи в целях обеспечения безопасных условий. Ранее начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров сообщил, что тротуар в столичном районе Арбат освободили от незаконно возведенных летних кафе. Веранды, площадь которых составляла 76,5 квадратного метра, не были включены в городскую схему размещения. Они препятствовали передвижению пешеходов по тротуару. До этого стало известно, что предприниматели смогут открыть шесть кафе на территории ВДНХ. На городские торги выставили торговые объекты в Останкинском районе.