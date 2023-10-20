Собянин рассказал, как преобразились скверы и общественные пространства в ЮВАО

Детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, удобные подходы к паркам и скверам появились в районах ЮВАО в результате благоустройства. Здесь обновили старые и создали новые общественные пространства. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Масштабные работы прошли в сквере у станции метро «Люблино».

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«Обновляя тропиночно-дорожную сеть, сохранили привычные пути к выходам из метро и проложили новые прогулочные маршруты. Вдоль дорожек организовали зоны тихого отдыха с новыми скамейками и крытыми беседками», — рассказал Мэр Москвы.

Здесь также реконструировали фонтан — сделали новую облицовку чаши, заменили инженерное оборудование, установили современную подсветку.

«Аллея сказок» и площадка для воркаута

Юным жителям Люблина понравится новая «Аллея сказок». Ее украшают 25 деревянных фигур персонажей, среди которых три богатыря, Маша и Медведь, Баба-яга, Колобок и другие хорошо знакомые герои.

Специалисты обновили полюбившуюся жителям скамейку примирения. Для активного отдыха обустроили игровые и спортивные зоны. Заменили и отремонтировали искусственные покрытия на футбольном поле, баскетбольной и волейбольной площадках. Рядом установили два стола для настольного тенниса. Кроме того, в сквере появилась площадка для воркаута и уголок шахматиста.

На детских площадках установили игровые комплексы, оборудовали веревочный лабиринт, пройтись по которому могут как дети, так и взрослые.

Новое общественное пространство появилось на улице Маршала Кожедуба рядом с домом 2, корпусом 1 на месте бывшего пустыря. Здесь обустроили пешеходные дорожки, зоны отдыха и детские площадки. Один игровой комплекс с горками украсили башенки со звездами, другой сделали в виде самолета.

Аллея Ветеранов и качели-гнезда

В Кузьминках в этом году по просьбам горожан провели работы на территории сквера «Дубовая роща» вблизи Московского Губернского театра — знакового для района объекта культуры. Здесь обновили покрытие пешеходных дорожек, установили скамейки и урны, восстановили газон и заменили лестничный марш. Для посетителей с колясками и маломобильных горожан обустроили пандус. Кроме того, установили дополнительные источники освещения, чтобы можно было комфортно прогуливаться в любое время суток.

Привели в порядок и места для автомобилей. В проездах и на парковках было заменено асфальтобетонное покрытие и установлены гранитные парковочные столбики с цепями.

В Марьине недалеко от станции метро «Братиславская» вдоль улицы Перервы благоустроили Аллею Ветеранов.

«В центре аллеи сделали мемориал — это многоуровневая стела с именами воинов-защитников — жителей района. Обновили все тропинки и дорожки, поставили удобные скамейки. Привели в порядок цветники, высадили новые многолетние растения», — отметил Сергей Собянин.

В сквере у дома 5, корпуса 1 во 2-м Южнопортовом проезде, расположенном напротив набережной Кожуховского затона, специалисты привели в порядок две детские площадки. Кроме того, здесь поставили шахматные столы, а в спортивной зоне — столы для игры в настольный теннис. Восстановили газон, высадили кустарники, деревья и многолетние цветы.

В парке 850-летия Москвы сделали большой каток с искусственным льдом. Рядом с ним оборудовали пункт проката и отапливаемую раздевалку. Кроме того, специалисты обустроили лыжную трассу длиной три километра с системой искусственного оснежения.

Стало удобнее добираться до парка усадьбы Люблино — пешеходную доступность примыкающей к нему территории улучшили. В частности, работы прошли на Летней улице, а также в границах Ейской и Краснодонской улиц. Кроме того, привели в порядок детские и спортивные площадки. На них уложили новое резиновое покрытие, а также установили современные игровые комплексы и качели-гнезда. В спортивной зоне появилась воркаут-площадка и уличные тренажеры.

Скейт-парк и площадка для выгула собак

Площадку для выгула собак организовали в Жулебине между жилым кварталом и природным заказником «Жулебинский» в районе дома 45 на Привольной улице. Пешеходный путь к заказнику стал удобнее: в местах народных троп появились деревянные лестницы.

Привели в порядок сквер «Березовая роща» между Жулебинским бульваром и Привольной улицей. Там обновили скейт-парк, все детские и спортивные площадки. Реконструировали фонтан и территорию вокруг него.