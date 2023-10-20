Для участников «Московского долголетия» организованы занятия в 24 вузах

Участники проекта «Московское долголетие» смогут посетить лекции в более чем двадцати вузах столицы. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

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Всем желающим прочтут лекции по истории, философии и психологи. Также к посещению доступны курс по ландшафтному дизайну и литературная мастерская.

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— Горожане старшего поколения могут развиваться в любой интересной для себя области, получать новые знания, совершенствовать ранее приобретенные навыки и многое другое, — рассказал Филиппов.

Он добавил, что московские вузы на протяжении пяти лет являются надежными партнерами проекта и предлагают участникам широкое разнообразие учебных программ с возможностью профессиональной переподготовки. В ведущих вузах страны в новом осеннем семестре открылось более 150 групп для москвичей старшего поколения. Например, в МГУ имени М.В. Ломоносова можно посетить занятия на историческом и философском факультетах.

В НИУ ВШЭ стартовали курсы по финансовой грамотности. В Высшей школе экономики также есть литературная мастерская, где участники проекта «Московское долголетие» могут изучать английский, немецкий и французский язык на базе университета.

В Российском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова москвичи могут заниматься акварельной живописью, а Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева открыл курсы «Ландшафтный дизайн» и «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства».

В «Серебряном университете» — спецпроекте «Московского долголетия» — можно пройти профессиональную переподготовку по четырем программам: «Экскурсоведение», «Педагог дополнительного образования», «Домашнее обучение и воспитание (гувернерство)» а также «Основы тьюторской деятельности», передает официальный сайт мэра Москвы.