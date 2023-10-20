В Москве 2 - 3 ноября пройдёт IV Всероссийский форум «Народы России», который проводится с 2020 года.

Участниками форума ежегодно становятся представители всех субъектов Российской Федерации.

Основная повестка форума — обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций между участниками.