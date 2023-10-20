Московская канатная дорога с 25 октября перейдет на осенне-зимний режим работы
С 25 октября Московская канатная дорога перейдет на осенне-зимний режим работы, сообщила пресс-служба канатной дороги.
«С 25 октября 2023 года Московская канатная дорога переходит на зимний режим работы. Время работы по будням сократится на один час», – говорится в сообщении.
Так, начиная со среды станции будут открыты для посетителей по следующему расписанию: понедельник с 16:00 до 21:00; со вторника по четверг с 11:00 до 21:00; в пятницу с 11:00 до 23:00; в субботу с 10:00 до 23:00; в воскресенье с 10:00 до 21:00.
Уточняется также, что стоимость проезда остается неизменной и не зависит от смены сезона.