В Москве установили новые камеры видеофиксации по 78 адресам

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили 83 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД по 78 адресам в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Камеры появились на участках улиц и дорог, где в прошлом году произошло более трех ДТП с тяжелыми последствиями. Большинство из новых камер фиксируют не только превышение скорости, но и непропуск водителями пешеходов на переходе, несоблюдение ПДД при проезде перекрестков, а также другие нарушения.