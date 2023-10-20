Посвященная гаражам выставка откроется в Москве

В Музее транспорта Москвы открывается выставка, посвященная гаражам. В советское время это было не только место, в котором хранился автомобиль. Что еще там делали, узнал корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин. Он одним из первых увидел уникальные экспонаты выставки.

18 квадратных метров, зато свои. Гаражная эпоха в Москве постепенно сошла на нет. Еще лет 30 назад и представить было сложно такую выставку, а теперь воспоминания и возможность для молодежи окунуться в ту атмосферу. Для советских мужчин гараж был особенным местом, почти вторым домом. Сюда приходили пообщаться с соседями, поиграть в шахматы или шашки, а главное – помочь друг другу отремонтировать машины, внимательно изучая инструкцию. В те годы иметь машину было престижно, а с гаражом – вдвойне. В кооперативах шла своя интересная, почти закрытая жизнь. Одни обустраивали гаражи как квартиры, другие просто хранили овощные консервы и урожай с огорода. Кто-то из мужчин действительно ремонтировал своих «железных коней». Другие делали вид, уходя в гараж от семейных неурядиц.

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«В СССР было не так много третьих мест, мест, в которые человек может пойти, чтобы уединиться или, наоборот, развлечься. Да и развлечений предлагалось не так много. И гаражи были действительно таким закрытым получастным, полупубличным пространством», – сказала директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Вызов советскому и западному автопрому бросали тоже здесь, в гаражах. Самоделкины и кулибины создавали свои собственные машины. Вот редкий экспонат, труд московского инженера Кучеренко. Он и назвал ее «Труд» за титаническую работу с нуля. Машину для выставки предоставил внук частного автоинженера, и она на ходу «Практически все человек в своих 18 квадратных метрах в гараже сделал самостоятельно. Он вытачивал мотор и некоторые детали мотора самостоятельно, он полностью сделал кузов из более чем 50 деталей», –сказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В 1970 году, когда эта машина с футуристическим дизайном появилась на улицах Москвы, взглядом ее не провожал только ленивый. Назвали просто ГТЩ «Гран Туризмо Щербининых». Советского «Мустанга» создали два брата – Анатолий и Владимир.

«Сами сделали раму, сами делали кузов из стеклопластика, естественно, применяли детали от автомобилей ГАЗ-21, ГАЗ-12 и ГАЗ-69. И у них получился в 1970 году действительно автомобиль-купе, спортивный, который не был похож ни на один автомобиль советского автопрома», – сказал специалист Музея транспорта Москвы Илья Бочкин.