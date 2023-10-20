Собянин рассказал об итогах благоустройства на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал об итогах благоустройства на юго-востоке столицы.

«Продолжая серию постов об итогах реализации проектов благоустройства, рассказываю о том, что было сделано в Юго-Восточном округе. Большие работы провели в сквере у станции метро «Люблино» – это не только излюбленное место отдыха жителей окрестных домов, но и важная транзитная зона к общественному транспорту. Обновляя тропиночно-дорожную сеть, сохранили привычные пути к выходам из метро и проложили новые прогулочные маршруты. Вдоль дорожек организовали зоны тихого отдыха с новыми скамейками и крытыми беседками. Реконструировали фонтан – сделали новую облицовку чаши, заменили инженерное оборудование и установили новую подсветку», – говорится в сообщении.

Видео дня

Мэр отметил, что маленьких детей порадует новая «Аллея сказок» – 25 деревянных фигур персонажей известных детских сказок и мультфильмов: три богатыря, Маша и Медведь, Избушка на курьих ножках, Баба Яга, Колобок и другие герои.

«Обновили полюбившуюся жителям скамейку примирения. Для активного отдыха обустроили игровые и спортивные площадки. Заменили и отремонтировали искусственные покрытия на футбольном поле, баскетбольной и волейбольной площадках. Рядом установили два стола для настольного тенниса. Сделали площадку для воркаута», – добавил Собянин.

Также для интеллектуального отдыха оборудован уголок шахматиста. «На детских площадках установили игровые комплексы в виде замка и транспорта. Сделали веревочный лабиринт, подходящий как для детей, так и для взрослых», – подчеркнул мэр.

Помимо этого, новое общественное пространство появилось в районе Люблино на месте пустыря на ул. Маршала Кожедуба. «Обустроили пешеходные дорожки, зоны для тихого отдыха и детские площадки: один игровой комплекс с горками и красными башенками со звездами, другой – в виде самолета с красной звездой», – сообщил Собянин.

Также в районе Кузьминки в этом году по просьбам горожан проведены работы на территории Дубовой рощи вблизи Московского губернского театра – знакового для района объекта культуры. «Обновили покрытие пешеходных дорожек, установили новые скамейки и урны. Восстановили газон, заменили лестничный марш и обустроили пандус для посетителей с колясками и маломобильных горожан. Дополнительные опоры наружного освещения делают прогулки комфортными в любое время суток. Привели в порядок и места для автомобилей. В проездах и на парковках заменили асфальтобетонное покрытие, установили гранитные парковочные столбики с цепями», – добавил мэр.

В районе Марьино недалеко от станции метро «Братиславская» вдоль ул. Перерва благоустроена Аллея ветеранов. В центре аллеи создан мемориал: это многоуровневая стела с именами воинов-защитников – жителей района. «Обновили все тропинки и дорожки и поставили удобные скамейки. Привели в порядок цветники и высадили новые многолетние растения», – отметил Собянин.

В сквере у д. 5 корп. 1 в 2-м Южнопортовом проезде, расположенном напротив набережной Кожуховского затона, приведены в порядок две детские площадки, там поставили шахматные столы, а в спортивной зоне – столы для игры в настольный теннис. «Привели в порядок газон, высадили новые кустарники, деревья и многолетние цветы», – подчеркнул мэр.

Кроме того, инфраструктуру парка 850-летия Москвы дополнили новыми возможностями для занятий зимними видами спорта – сделали большой каток с искусственным льдом. Рядом организованы пункт проката и отапливаемая раздевалка. Кроме того, обустроена лыжная трасса длиной 3 км с системой искусственного оснежения.

«Улучшили пешеходную доступность территории, примыкающей к парку «Усадьба Люблино», в частности, работы прошли на ул. Летняя, а также в границах ул. Ейская и ул. Краснодонская. Дополнительно привели в порядок детские и спортивные площадки – сделали новое резиновое покрытие и установили современные игровые комплексы и качели-гнезда. В спортивной зоне организовали воркаут-площадку и поставили уличные тренажеры», – сообщил Собянин.

Также в районе Выхино-Жулебино на месте пустующей территории, которая пролегает между жилым кварталом и природным заказником «Жулебинский», организована площадка для выгула собак в районе д. 45 на ул. Привольная. «Улучшили и пешеходную доступность к заказнику: в местах народных троп обустроили удобные спуски. По деревянным лестницам можно легко спуститься и подняться из низины, по которой идет дорога к Жулебинскому лесопарку. Между Жулебинским бульваром и ул. Привольной привели в порядок Березовую рощу. Там обновили скейт-парк, все детские и спортивные площадки. Реконструировали фонтан и территорию вокруг него», – добавил Собянин.