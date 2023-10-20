Капитальный ремонт пешеходного перехода завершен в Некрасовке

В районе Некрасовка завершился капитальный ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного рядом с д. 10 на проспекте Защитников Москвы . Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства заменили старую керамическую плитку на гранитную, отремонтировали ступени лестничных сходов и напольное покрытие, установили новое инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию, отопление. Кроме того, в порядок привели служебные помещения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения работ переход полностью не перекрывали: его часть всегда была открыта для пешеходов.