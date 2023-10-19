Активные москвичи могут бесплатно попасть в Музей Победы

На сайте «Миллион призов» появились новые поощрения — билеты в Музей Победы и филиал «Г.О.Р.А.» («Главные Оружейные Реликвии Армии»). Их можно получить за участие в проектах «Электронный дом», «Город идей», «Активный гражданин», «Город заданий» и «Помощник Москвы».

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«Музей Победы всегда стремится быть доступным для граждан. Теперь активные жители столицы могут обменять баллы за участие в городских инициативах на билеты и отправиться в историческое путешествие по одному из крупнейших музеев страны военной тематики», – поделились в Музее Победы.

Москвичам предлагают посетить главное здание Музея Победы на Поклонной горе. Здесь представлена экспозиция «Подвиг Армии» с уникальным диорамным комплексом и многочисленные выставки: «Война: день за днем», «Реликвии Победы» и др. Кроме того, гости могут побывать в Зале Исторической правды, Зале Памяти и Скорби, а в мультимедийном зале «Лица Победы» передать на вечное хранение в музей информацию о своих родственниках, внесших вклад в Победу. В Зале Славы для посетителей каждый час проходит демонстрация светозвуковой инсталляции «Дорога к Победе».

Любителей военной истории приглашают ознакомиться с уникальной коллекцией боевой техники и вооружения времен Второй мировой войны в музее «Г.О.Р.А.». На площадке под открытым небом собрано более 400 образцов, произведенных в ХХ веке в СССР, Чехословакии, Германии, Японии и других странах. Каждый гость музея может бесплатно принять участие в бесплатных цифровых квестах «Школа разведчиков» и узнать больше фактов об экспонатах.