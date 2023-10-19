Тайны космической микробиологии: что покажут на новой выставке в Музее космонавтики

Пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина анонсировала открытие 2 ноября в Музее космонавтики выставки о космической микробиологии. Она приурочена к 60-летию создания Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук.

У посетителей будет возможность узнать об истории создания ИМБП, о его первых директорах, о научном вкладе в обеспечение и поддержание здоровья космонавтов во время длительных космических полетов и пребывания в замкнутом пространстве.

«Главной темой выставки станет космическая микробиология, которая изучает особенности жизни микроорганизмов в космосе, особенно микрофлору человека и среду обитания на космическом корабле и космической станции», - подчеркнула пресс-служба.

Посетители смогут увидеть уникальные образцы научной аппаратуры для проведения космических экспериментов над микроорганизмами.