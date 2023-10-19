Асфальтобетонное покрытие обновили на Каширском шоссе

На Каширском шоссе завершился ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Последний раз такие работы проводились на шоссе в 2018 году. Нынешний ремонт связан с образованием со временем колейности на дороге из-за резких перепадов температур и интенсивного движения, а также с истечением гарантийного срока полотна.

— В общей сложности специалисты заменили более 185 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Борисовского проезда до МКАД, — пояснил Бирюков.

На отремонтированном участке шоссе уже нанесли дорожную разметку. Все работы проводились преимущественно в ночное время.

В 2023 году на крупных магистралях Москвы, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах было заменено свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта, пояснили на официальном сайте мэра Москвы.