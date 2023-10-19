Более 300 улучшений для пешеходов и водителей осуществили в столице

Более трехсот улучшений для пешеходов и водителей удалось осуществить в столице этим летом по проектам кураторов Центра организации дорожного движения. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— Над каждым улучшением движения в городе тщательно работает большая команда специалистов: сначала транспортные схемы создают дорожные кураторы ЦОДД, аналитики проводят необходимые расчеты, а затем нововведения реализуют дорожные службы, — рассказал он.

Заместитель мэра сообщил, что в местах, где часто происходят ДТП, были добавлены светофоры, островки безопасности и «лежачие полицейские». Помимо этого, в столице скорректировали схемы движения.

Например, теперь на Фестивальной улице перед пересечением с Московским скоростным диаметром разрешен проезд в прямом направлении. Благодаря этому пропускная способность на этом участке выросла на 10–15 процентов. Кроме того, в местах возникновения пробок использовали переразметку.