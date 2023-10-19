В Москве открылся первый в мире хаб кибербезопасности

В Москве открылось первое в мире инновационное мультифункциональное выставочное пространство, посвященное кибербезопасности и названное "Кибердом", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

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Этот проект, представляет собой платформу, разработанную на частные инвестиции, с целью поддержки и развития российской индустрии кибербезопасности. На первом этапе инвестиции в проект составили 1,6 миллиарда рублей.

"Кибердом" призван стать "домом" для индустрии кибербезопасности и бизнеса, а также сферой взаимодействия между индустрией, предпринимательской деятельностью и государством. Этот уникальный кибербезопас-хаб включает в себя как реконструированное историческое здание, так и современное пространство.

Одним из ключевых элементов "Кибердома" является киберполигон, где компании и организации смогут провести тестирование безопасности своих IT-систем при участии специалистов в области кибербезопасности.

Проект ориентирован на будущее и планирует открыть 10 подобных площадок в различных регионах России и мира к 2030 году. Он также нацелен на объединение сотен тысяч резидентов из разных стран.