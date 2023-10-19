Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

«Но небольшая облачность приведет к тому, что в ночь на воскресенье существенно понизится температура, ведь отсутствие облаков приводит к интенсивному охлаждению поверхности. Ночные температуры будут отрицательными, зато ночью можно будет увидеть луну. В Москве температура будет на 3-4 градуса ниже нормы, ожидается гололедица, сильный ветер», — сказал синоптик.