Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Выплату получат 1,9 тыс. жителей столицы: инвалиды и участники ВОВ, а также участники обороны Москвы. В числе последних – награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, военные, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, работавшие в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.