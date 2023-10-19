Благоустройство территории возле станции БКЛ «Аминьевская» завершено
Специалисты окончили основные работы в рамках благоустройства территории возле станции БКЛ «Аминьевская». Об в четверг, 19 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. Кроме того, адаптировали территорию под запросы местных жителей, для них сделали функциональное современное пространство с детскими и спортивными площадками, — сообщил заммэра.
Петр Бирюков подчеркнул, что специалист скрыли под землю воздушные линии, расширили и заменили покрытие тротуаров, обновили асфальт, а также сделали удобные парковочные локации. Для тех, кто ежедневно ожидает общественны транспорт, на 15 новых остановках разместили зарядные слоты и обеспечили их беспроводной связью Wi-Fi, следует из информации официального сайта мэра столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что благоустройство территорий у десяти станций Большой кольцевой линии также подошло к концу.