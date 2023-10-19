Благоустройство территории возле станции БКЛ «Аминьевская» завершено

— Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. Кроме того, адаптировали территорию под запросы местных жителей, для них сделали функциональное современное пространство с детскими и спортивными площадками, — сообщил заммэра.