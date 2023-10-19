Собянин: Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1,9 тыс. человек

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин», – говорится в сообщении.

Уточняется, что выплату получат 1,9 тыс. человек: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы. В числе последних – награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, работавшие в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.