Собянин рассказал о развитии строительства мостов в Москве

С 2011 года в Москве построили 22 моста. В этом году в столице завершили возведение трех объектов. Об этом в четверг, 19 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас ведется строительство мостов через реку Битца, в створе улицы Мясищева, в створе Берегового проезда. Кроме того, специалисты проектируют мосты через Москву-реку вблизи улицы Новозаводская и через реку Раменку в створе продления улицы Мосфильмовская.

— Строительство мостов через Москву-реку и другие водные артерии столицы является одним из приоритетов дорожной программы города на ближайшие годы, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

В городе проводятся работы по возведению основных опор моста через Нагатинский затон. Общая готовность всего объекта оценивается на 15 процентов. Специалисты приступили к строительству в феврале этого года, контрактный срок завершения работ — ноябрь 2024-го.

Сергей Собянин сообщил, что новый пешеходный мост через две набережные — Пресненскую и Тараса Шевченко — упростит путь горожан до нескольких важных объектов столицы. Длина сооружения составит 300 метров.