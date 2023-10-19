Названы самые востребованные профессии октября в Москве

В октябре столичные работодатели чаще всего ищут продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Об этом Москве 24 рассказали в исследовательском центре SuperJob.

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Эксперты сравнили количество столичных вакансий в октябре этого и прошлого годов.

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Оказалось, что сегодня их стало больше на 19%. При этом в разных сферах конкурс на вакансии сильно отличается. В топ-5 отраслей октября с наибольшим спросом на персонал в Москве на первом месте находится ретейл. Здесь чаще всего нужны продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов. На втором месте – отрасль транспорта, логистики и складов. Здесь чаще всего ищут водителей грузовиков, складских рабочих и кладовщиков.

Далее в рейтинге расположилась сфера промышленности. Наиболее востребованными в ней оказались квалифицированные рабочие, инженерно-технические работники, а также мастера цехов/участков работ.

На четвертом месте – отрасль строительства, проектирования и недвижимости. Здесь чаще всего ищут квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников и производителей работ. Замыкает пятерку отраслей с наибольшим спросом на персонал сфера туризма, гостиниц и общественного питания. В них самыми востребованными оказались повара, бармены/официанты и работники кухни.

Сложнее всего соискателям в столице сейчас получить работу в сфере консалтинга и стратегического развития. В октябре здесь отмечается самый высокий конкурс на вакансию. На втором месте по конкуренции находятся административная работа, секретариат и административно-хозяйственный отдел. Далее следует сфера искусства, культуры и развлечений. На четвертом месте по сложности трудоустройства находится область бухгалтерии, финансов и аудита. Пятерку закрывает юриспруденция.