Ряд трамвайных маршрутов задерживается на Ломоносовском проспекте
Трамваи маршрутов 38+26, 47+14 и 39 задерживаются на Ломоносовском проспекте. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.
Задержка трамваев произошла по техническим причинам, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Кроме того, движение трамваев временно перекрыли на улице Шаболовке с 14 октября. Решение было принято в связи с новым этапом реконструкции трамвайного депо имени П. Л. Апакова. Предполагается, что ограничения продлятся до начала ноября.
Также с 15 октября обновили тарифы общественного транспорта и такси. В случае с общественным транспортом изменение затронет стоимость проезда по билету «Единый» и по билету «Кошелек» карты «Тройка». Например, цена одной поездки по «Тройке» в «Центральной» зоне возрастет на четыре рубля.