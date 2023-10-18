Ряд трамвайных маршрутов задерживается на Ломоносовском проспекте

Трамваи маршрутов 38+26, 47+14 и 39 задерживаются на Ломоносовском проспекте. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Задержка трамваев произошла по техническим причинам, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, движение трамваев временно перекрыли на улице Шаболовке с 14 октября. Решение было принято в связи с новым этапом реконструкции трамвайного депо имени П. Л. Апакова. Предполагается, что ограничения продлятся до начала ноября.