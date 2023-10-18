Возле станций БКЛ метро появились новые точки притяжения

18 октября столичные власти отчитались о завершении основных работ по благоустройству территорий у новых станций Большого кольца метро. «Вечерняя Москва» рассказывает о переменах.

© Вечерняя Москва

Открытие новых станций метро весной этого года стало грандиозным событием для всей столицы. Миллионы пассажиров уже оценили удобство современных объектов подземки — Большое кольцо сэкономило им массу времени на передвижении по городу. Например, если раньше, чтобы доехать от «Савеловской» до «Марьиной Рощи», нужно было потратить 20 минут, сделав при этом одну пересадку, то теперь северный и северо-восточный районы с одноименными названиями надежно связало метро. Одна остановка, всего две-три минуты в пути, и можно выходить из оригинального вестибюля «Марьиной Рощи».

Видео дня

Под стать наполированным до блеска шарам-колоннам решили обустроить и территорию вокруг. Теперь в выпуклых зеркалах отражаются резные желтеющие листья деревьев и кустарников — у новой станции за этот сезон их появилось 250 штук.

— Большинство из них прижились, некоторые придется заменить до конца марта следующего года, — проводит обход с корреспондентами «Вечерней Москвы» первый заместитель главы управы района Марьина Роща Константин Абрагимов.

По его словам, красоту успели навести за лето и полтора осенних месяца. Здесь замостили плиткой большую площадь, установили круглые скамейки, уложили более 2,5 тысячи квадратных метров газона.

— Остается добавить урны и несколько малых архитектурных форм. Это займет совсем немного времени, — рассказывает глава управы.

Как сообщил «Вечерней Москве» префект Северо-Восточного административного округа столицы Сергей Мельников, главное в вопросах благоустройства — создать комфортные условия для пассажиров. А их в Марьиной Роще прибавилось. Например, мировая чемпионка по эстетической гимнастике тренер Марина Онищенко может выбирать — поехать по салатовой или бирюзовой ветке.

Ее ученицам тоже стало проще ездить по Большому кольцу из соседних районов.

— Очень удобно, когда можно строить разные маршруты в зависимости от того, где ты находишься и откуда держишь свой путь, — поясняет Марина Онищенко.

Основные работы провели не только у «Мариной Рощи». Благоустройство фактически завершилось и возле других станций Большой кольцевой линии метро: «Аминьевской», «Новаторской» и «Сокольников».

— Полностью благоустроены территории возле станций «Воронцовская», «Зюзино», «Текстильщики», «Проспект Вернадского», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон», — отчитались в столичной мэрии.

Благодаря этому в городе стало больше парковок для велосипедов, небольших уютных скверов, над головой — меньше проводов, а под ногами вместо народных троп теперь крепкий асфальт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

У станции БКЛ «Кленовый бульвар» в ходе благоустройства специалисты заменили почти 5,8 тысячи квадратных метров покрытия на тротуарах и более 22,6 тысячи «квадратов» асфальта на проезжей части, установили 130 дорожных знаков и сделали 2 наземных перехода. Возле станции появилось 130 фонарей и уличных торшеров. А у «Нагатинского Затона» БКЛ проложили более 250 метров водостока.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: