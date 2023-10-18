Мэр Москвы сообщил об учреждении нового почетного знака в сфере промышленности
В столице учредили почетный знак «Заслуженный промышленник города Москвы». Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Будем его присваивать людям, которые готовят кадры для промышленности, участвуют в создании новых производств и передовых разработок, а также представителям трудовых династий на заводах», — рассказал Мэр Москвы.
Помимо почетного знака, столичные промышленники получат награду в 300 тысяч рублей.
Москва — промышленный центр России. Сейчас в отрасли трудится каждый десятый работающий житель столицы — больше 720 тысяч человек.
«Перед ними стоит важная задача — укрепление технологического суверенитета страны. Объемы производства постоянно растут, профессиональные кадры всегда нужны», — отметил Сергей Собянин.