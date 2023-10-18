В Москве в пятницу, 20 октября, начнется рост давления, произойдет смена ветра на северо-восточный, температура понизится, рассказал в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его данным, в субботу, 21 октября, давление еще больше вырастет, небо прояснится и выглянет солнце, и в ночь на воскресенье ударит мороз.

«Отрицательные значения температуры ночью и утром будут в самой столице до -2…-3 градусов, а по области местами до -5…-6 градусов мороза», — пояснил Шувалов.

Но мороз не задержится в регионе надолго, отметил метеоролог. По предварительным прогнозам, всего на один-два дня.

В в центр Европейской России спешит очередной циклон, уточнил в своем канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.