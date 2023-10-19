Началась консервация фонтанов на Поклонной горе

Началась консервация сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Об этом в четверг, 19 октября, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Из трех чаш, расположенных полукругом между Главной аллеей Парка Победы и Аллеей Артиллеристов, слили воду и приступили к промывке с помощью аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Проводится также очистка парапетов и инженерных коммуникаций.

В процессе консервации гидросооружений участвуют шесть специалистов ГБУ «Гормост», задействованы две поливомоечные машины. Для полного завершения всех работ потребуется пять дней, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».