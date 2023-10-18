Один из выходов станции «Киевская» московского метро закрыли до конца года

Выход №1 станции «Киевская» Кольцевой линии метро закрыли до конца года
В связи с ремонтом лестницы на станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метро до конца 2023 года закрыли выход №1. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Выход №1 станции «Киевская» Кольцевой линии закрыт по 31 декабря 2023 года. Там идет капитальный ремонт лестницы», – говорится в сообщении.
Для входа и выхода пассажирам рекомендовали пользоваться выходом №2.