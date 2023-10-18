В Москве начали высадку тюльпанов на клумбы

"Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 млн цветов, общая площадь клумб составит более 220 тыс. кв. м. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.