Пассажирскую инфраструктуру на МЦД и МЦК подготовили к зиме

Как уточняется, на городских вокзалах МЦК (13) и МЦД (42) на входных группах и выходах на платформы установлено 1 тыс. 53 двери, которые снимали в летний период. Обеспечивать температурный комфорт пассажиров в холодное время года будут 857 тепловых завес на МЦД и 256 – на МЦК, в конкорсах эту функцию будут выполнять инфракрасные обогреватели.