Пассажирскую инфраструктуру на МЦД и МЦК подготовили к зиме

Пассажирскую инфраструктуру на МЦД и МЦК подготовили к работе в зимний период
Пассажирская инфраструктура на Московских центральных диаметрах (МЦД) и Московском центральном кольце (МЦК) подготовлена к работе в зимний период, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
«На МЖД завершилась подготовка пассажирской инфраструктуры МЦД и МЦК в зимний период», – говорится в сообщении.
Как уточняется, на городских вокзалах МЦК (13) и МЦД (42) на входных группах и выходах на платформы установлено 1 тыс. 53 двери, которые снимали в летний период. Обеспечивать температурный комфорт пассажиров в холодное время года будут 857 тепловых завес на МЦД и 256 – на МЦК, в конкорсах эту функцию будут выполнять инфракрасные обогреватели.
В пресс-службе добавили, что осуществлены промывка и опрессовка отопительных систем. На остановочных пунктах проверено вспомогательное обрудование систем отопления – «тепловые пушки». Проведены ревизия систем освещения на платформах, промывка фасадов зданий, уборка платформ и помещений вестибюлей. Определены места хранения песчано-гравийных смесей. Все работники, которые будут задействованы в очистке инфраструктуры от снега и льда, обеспечены спецодеждой и инвентарем.