Жителям Москвы пообещали две волны тепла в октябре
Холодные дни в столице будут меняться с теплыми до конца текущего месяца. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, рассказала москвичам хорошие новости о погоде в ближайшие дни.
«Процесс развивается по типу синусоиды. Периоды более теплой погоды будут чередоваться с периодами более холодной. Но это не значит, что последние дни октября будут еще холоднее, чем предстоящие выходные дни», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Татьяна Позднякова добавила, что до конца месяца жителей столицы еще порадуют две волны теплой погоды, однако они будут короткими.
Эксперт также отмечает, что циклоны активные, поэтому они будут нести на территорию столицы теплый атлантический воздух.
До этого москвичам сообщили, что в столицу нагрянет мокрый снег к выходным.
Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам предсказали заморозки.